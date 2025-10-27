𝗔𝗕𝗖 – 𝗔𝗹𝗰𝗮𝗺𝗼 𝗕𝗲𝗻𝗲 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗿𝗶𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮 𝗶𝗹 𝗱𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼: 𝗖𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗻𝗮 𝗖𝗮𝗺𝗮𝗿𝗱𝗮 𝗲𝗹𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲

ALCAMO – L’assemblea dei tesserati di ABC – Alcamo Bene Comune si è riunita domenica 26 ottobre per procedere, a seguito delle dimissioni di Lidia Stellino ed Edoardo Provenzano, al rinnovo parziale del suo direttivo, con l’elezione di due nuovi componenti: Caterina Camarda e Donatella Bonanno.

Successivamente, il consiglio direttivo ha provveduto all’elezione delle nuove cariche interne. Caterina Camarda è la nuova presidente e succede a Vincenzo Pipitone, mentre Donatella Bonanno è stata nominata vicepresidente.

ABC – Alcamo Bene Comune ringrazia i membri uscenti per il lavoro svolto e augura buon lavoro alla nuova presidente e alla sua vice, nella convinzione che il loro impegno sarà fondamentale per rafforzare il progetto civico e partecipativo che da sempre caratterizza il movimento.