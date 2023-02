1 euro per aiutare chi è in difficoltà: Iniziativa dell’Opera di religione

MARSALA – Si chiama “1 euro al giorno per aiutare chi è in difficoltà” l’iniziativa dell’Opera di religione “Monsignor Gioacchino Di Leo” OdV a Marsala. Il sodalizio guidato da don Francesco Fiorino da anni aiuta chi non riesce a far fronte ai bisogni: «Nella nostra città continuano a essere tante le richieste di alimenti, prodotti per l’igiene e la pulizia della casa, bombole di gas, farmaci, prodotti per l’infanzia, e per pagare utenze energetiche (luce e gas) – spiega don Francesco – come Chiesa cattolica facciamo il possibile per venire incontro alle necessità, utilizzando i fondi diocesani per la carità dell’8×1000 e alcune offerte di fedeli e di privati». Ma questi non bastano. Ecco perché don Fiorino promuove l’iniziativa di raccolta fondi. «Ci appelliamo alla coscienza delle persone di buona volontà e di chi si professa credente in Dio, Padre dei poveri e dei piccoli, perché ci sostenga nelle iniziative solidali che già da anni portiamo avanti», è l’appello di don Fiorino. L’Opera di religione invita chi vuole a donare 1 euro al giorno oppure alimenti e altri prodotti. Per le donazioni è a disposizione l’Iban IT39N0895281880000000155943, indicando come causale “Sostegno a famiglie bisognose di Marsala”. «Ogni due mesi faremo un resoconto puntuale delle offerte e donazioni ricevute e degli interventi socio-caritativi effettuati», ha assicurato don Francesco Fiorino.