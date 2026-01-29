1 febbraio, prima domenica del mese a ingresso gratuito. A Segesta un laboratorio per piccoli artigiani

SEGESTA – La prossima è la prima domenica del mese (1 febbraio) e ritorna il consueto ingresso gratuito nei siti della cultura: il parco archeologico di Segesta apre le porte per un’intera giornata nella natura e si dedica ai piccoli “artigiani dell’antichità”.

Alle 11 i bambini potranno mettere le mani in pasta … meglio, nell’argilla visto che durante il laboratorio creativo “Medusa Lab: occhio a chi guarda”, gli operatori didattici di CoopCulture, li inviteranno a realizzare un piccolo amuleto da portare a casa. Il punto di partenza sarà ovviamente la spaventosa Medusa che trasformava in pietra chiunque avesse l’ardire di guardarla, la sua chioma di serpenti intrecciati si riconosce spesso sul frontone dei templi. I bambini useranno l’argilla per modellare un gorgoneion, la leggendaria maschera di Medusa e impareranno a intrecciare i serpenti per dare forma a uno sguardo magnetico, creando un amuleto magico.

Info e prenotazioni: www.coopculture.it