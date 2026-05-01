1° Maggio, la Prefettura si veste di tricolore

TRAPANI – In occasione della Festa del Lavoro, istituita dalla legge n. 260 del 27 maggio 1949, il Palazzo del Governo, sede anche del Libero Consorzio Comunale di Trapani, sarà illuminato col Tricolore.

Nella giornata di ieri (30 aprile), il Prefetto di Trapani Daniela Lupo ha ricevuto, insieme al Console provinciale della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro Baldassare Cammareri, i cittadini trapanesi Sebastiano Azzaro, Patrizia Gaetana Galia, Pietro Di Girolamo, Antonina Fontana, che oggi, 1º maggio, riceveranno l’Onorificenza della Stella al Merito del Lavoro, conferita dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’anno 2026.

Il Prefetto, nel congratularsi con gli insigniti, ha evidenziato il prestigio dell’onorificenza, riconoscimento per quei lavoratori che, nel settore pubblico o privato, si siano distinti per perizia, laboriosità e condotta morale, sottolineando come tali esempi di impegno, dedizione e professionalità rappresentino un significativo modello di riferimento per le giovani generazioni.