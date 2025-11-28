1° Slalom Automobilistico Termini Caccamo, prova a calendario AciSport, in programma sabato 29 e domenica 30 novembre prossimi

TERMINI IMERESE – Per il 1° Slalom Automobilistico Termini Caccamo (PA), in programma la prova a calendario AciSport per sabato 29 e domenica 30 novembre prossimi, con validità per lo Challenge degli Emiri 2025. La gara è organizzata dalla Scuderia Armanno Corse Palermo, in sinergia con la storica Scuderia Caccamo Corse, il contributo della Regione siciliana ed il patrocinio del Comune di Caccamo. Teatro della gara il confermato tracciato da 3,950 km ricavato lungo una sezione della strada statale 285, che collega i centri di Termini Imerese e Caccamo, nel Palermitano.

Nella foto il cerdese Totò Riolo.