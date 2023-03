“10 anni di Amministrazione Catania hanno impoverito Partanna”

PARTANNA – Ieri sera (27 marzo) è stata inaugurata la sede elettorale del candidato a sindaco del centro- sinistra dott. Francesco Li Vigni. Ha aperto i lavori il dott. Antonino La Commare, uno dei sostenitori che hanno fortemente puntato alla candidatura dell’imprenditore partannese. Durante il suo intervento Li Vigni ha esposto alcuni punti del programma elettorale che si basano sulla valorizzazione delle risorse agricole del territorio, sullo sviluppo dei servizi sociali e del turismo, su una maggiore attenzione nei riguardi delle famiglie, dei disabili, dei giovani, degli anziani e delle persone più deboli, sulla prospettiva di pianificazione di interventi mirati volti a valorizzare le capacità imprenditoriali e creative delle eccellenze partannesi. Un discorso lungo e articolato quello di Li Vigni che ha sottolineato come 10 anni di amministrazione Catania siano stati sufficienti a testare l’operato dell’Amministrazione che secondo il candidato, hanno impoverito Partanna rendendola una città in totale stato di abbandono e distante dagli standard europei incessantenente sbandierati come una conquista dall’attuale governo cittadino. Gli impegni elettorali di Li Vigni proseguiranno nei prossimi giorni.

Stefano Caruso