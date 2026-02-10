10 febbraio 2026 – Giorno del ricordo. Cerimonia commemorativa in Prefettura

TRAPANI – Nella mattinata odierna (10 febbraio), in occasione del “Giorno del ricordo“, si è svolta, nel salone di rappresentanza della Prefettura, la manifestazione celebrativa della ricorrenza in ricordo delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale al termine della Seconda Guerra Mondiale.

Si sono susseguiti, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio XI – Ambito territoriale di Trapani, il Comune di Trapani e l’Associazione CO.TU.LE.VI. ODV, l’intervento del Presidente del Polo Territoriale Universitario di Trapani, prof. Giorgio Scichilone, la riflessione “Le foibe tra storia e memoria” a cura del prof. Salvatore Muscolino, ordinario di Filosofia politica presso la facoltà di Scienze politiche e relazioni internazionali dell’Università degli studi di Palermo e l’intervento dello storico Sergio Girgenti.

La manifestazione è stata scandita da intermezzi musicali a cura del M° Carlo Fierens, docente di Chitarra del Conservatorio di musica di Stato “Antonio Scontrino” di Trapani.

Alla cerimonia erano presenti le massime autorità civili e religiose, la Presidente del Tribunale di Trapani, nonché una folta rappresentanza di studenti delle scuole d’istruzione secondaria della provincia di Trapani, I.C. “L. Bassi -S.Catalano”, I.C. “Nunzio Nasi”, la S.M.”G. Castronovo”, l’I.I.S. “G.B. Amico”, l’ I.I.S. “L.S. V. Fardella-L.C. L. Ximenes”, l’I.I.S. “Leonardo da Vinci”, l’I.I.S. “Rosina Salvo”, l’I.C. “E. Pertini”, l’I.I.S. S “Sciascia e Bufalino”. Gli elaborati realizzati dagli studenti in occasione dell’incontro saranno pubblicati sul sito della Prefettura.