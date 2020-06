“100 sfumature di umanità”, Petrosino aderisce all’iniziativa lanciata dalle sardine

PETROSINO – Petrosino raccoglie l’appello lanciato dalle sardine a tutte le amministrazioni comunali d’Italia per realizzare una scritta contro ogni forma di razzismo e discriminazione. A tal proposito il Sindaco Gaspare Giacalone dichiara: “Abbiamo deciso di fare nostra l’iniziativa denominata “100 sfumature di umanità” e per questo motivo è nostro intendimento realizzare una coloratissima espressione […]

PETROSINO – Petrosino raccoglie l’appello lanciato dalle sardine a tutte le amministrazioni comunali d’Italia per realizzare una scritta contro ogni forma di razzismo e discriminazione. A tal proposito il Sindaco Gaspare Giacalone dichiara: “Abbiamo deciso di fare nostra l’iniziativa denominata “100 sfumature di umanità” e per questo motivo è nostro intendimento realizzare una coloratissima espressione artistica sul tema. Un appello che faccio a tutti i cittadini, le associazioni, gli artisti e chiunque volesse dare il proprio contributo per la migliore riuscita dell’iniziativa”. Le adesioni dovranno pervenire entro venerdì 3 luglio 2020 all’indirizzo email petrosino.riparte@comune.petrosino.tp.it.