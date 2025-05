11^ Corriavis, gara podistica non competitiva, organizzata dall’Avis di Partanna

PARTANNA – L’ AVIS di Partanna, col patrocinio del Comune, ha organizzato per domenica 11 maggio 2025 l’11^ Corriavis, una gara podistica non competitiva

alla quale possono partecipare tutti, bambini, ragazzi, adulti, famiglie. Le iscrizioni possono essere fatte presso le scuole o presso la sede dell’Avis, sita in via E. Setti Carraro, (apertura – Lunedi – Martedi – Giovedi ore 15.30-17.30 ) e comunque entro le ore 9:00, prima della partenza.

I genitori dei partecipanti che non hanno compiuto 18 anni sottoscriveranno una liberatoria che sarà loro consegnata all’atto dell’iscrizione.

Nella liberatoria (foglio iscrizione) può iscriversi il minore e contemporaneamente un genitore.

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai numeri 393.3887500 – 347.6904601 – 340.2757057.

La quota di partecipazione alla gara è di €. 2,50.

All’iscrizione verrà subito consegnata una T-Shirt (anche quest’anno diversa e colorata ) e un Ticket che servirà, la mattina della manifestazione, a ritirare un Pacco gara che sarà garantito ai primi 1000 iscritti.

Il ritrovo è previsto per le ore 9.00, in Piazza Falcone e Borsellino.

La partenza della gara è fissata per le ore 10:00

Questo il percorso: Piazza Falcone e Borsellino (partenza) – Viale d’Italia – Via Cialona – Via B. Croce – Via B. M. La Grutta – Via G. Leopardi – Via A. Gramsci – Via Valle del Belice – Viale della Resistenza – P.zza G. Matteotti – Viale del Risorgimento – Via San Biagio – Via Zagato – Via dei Campi – Via Selinunte – P.zza Castello – Corso Vitt. Emanuele – Piazza Falcone e Borsellino (arrivo).

Saranno premiati tutti i partecipanti con una medaglia.