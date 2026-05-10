12^ Corriavis di Partanna: Primi arrivati nell’ordine Gullo, Di Giuseppe, ed, ex aequo, Russo e Agnoletto

PARTANNA – Avviata stamattina (10 maggio) in modo pressoché puntuale la Dodicesima CorriAvis, la gara podistica non competitiva organizzata dalla sezione Avis di Partanna. Tantissime le adesioni che sono state, come l’anno scorso, poco meno di mille e tantissimi indossavano la t-shirt della manifestazione. Dopo una quarantina di minuti dalla partenza, ha tagliato il traguardo il primo classificato, Giuseppe Gullo, 18 anni, studente del locale Istituto Tecnico; a distanza di qualche minuto è arrivato il secondo, Vito Di Giuseppe, 20 anni, universitario e, ancora, terzi ex aequo, Maurizio Russo, 27 anni, e Galia Agnoletto, 35 anni. Tutti i partecipanti hanno ricevuto la medaglia di partecipazione. “Sono orgoglioso – ha ribadito il presidente onorario della sezione cittadina dell’Avis, Ninni Battaglia – del gruppo di lavoro, ben 80 collaboratori, che nel tempo è riuscito a migliorarsi in efficienza e capacità di intervento, costituendo una macchina rodata in grado di assicurare sicurezza e ordine soprattutto nei punti più nevralgici, molto importanti se si tiene conto che partecipano alla gara anche bambini, adulti in sedie a rotelle e famiglie con bambini in carrozzina”.