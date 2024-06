122 piloti pronti a sfidarsi al 22° Slalom dell’Agro ericino

VALDERICE – Tutto è pronto per il “22° Slalom dell’Agro ericino“, quarta tappa del Campionato Italiano Slalom e gara valida per il Campionato Siciliano con coefficiente 1.5, organizzato dal Promoter Kinisia con il patrocinio della Federazione Aci Sport, del Libero Consorzio Comunale di Trapani, dei Comuni di Erice e Valderice.

L’evento si svolgerà domenica 16 giugno lungo il percorso della Cronoscalata Monte Erice.

Le iscrizioni si sono chiuse mercoledì 12 giugno con un totale di 122 piloti pronti a sfidarsi. Le verifiche sportive e tecniche si svolgeranno sabato 15 giugno nella zona pedonale di Lido Valderice, seguite dal briefing con i piloti presso il Camping di Lido Valderice.

Il tracciato dello Slalom, lungo 4 km, metterà a dura prova i concorrenti con undici barriere di rallentamento.

Tra le altre scuderie ben rappresentate troviamo la RO Racing, la Scuderia Armanno Corse, la Scuderia Trapani Corse, la Drepanum Corse Scuderia Venanzio, la Catania Corse, la Misilmeri Racing, la scuderia Piloti Per Passione, Puntese Corse, Giarre Corse, Nebrodi Racing, Nebrosport, Tramonti Corse, Scuderia Vesuvio, Scuderia Aspromonte, Team del Mago, Santopadre Racing Team.

Lo spettacolo è assicurato con un ampio mix di auto, dai prototipi E2 ai Silhouette, passando per le bicilindriche fino alle auto di serie.

La strada provinciale Valderice-Erice, parte del tracciato di gara, fino al bivio di Martogna sarà chiusa al traffico dalle 7:30 alle 15:30. Inoltre, dalle 12:00 alle 15:30, sarà vietata la circolazione e la sosta su Viale Porta Spada, adibito a “Parco Chiuso” per le auto da competizione. Queste misure permetteranno un regolare svolgimento della gara, garantendo la sicurezza di tutti.

Non resta che attendere il rombo dei motori domenica mattina, quando alle 10:00 il direttore di gara darà ufficialmente il via al 22° Slalom dell’Agro Ericino.

Per maggiori informazioni: www.kinisia.it