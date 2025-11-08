14 cinturoni per il titolo di campione mondiale, 14 argenti ed 1 bronzo per l’asd Team Sicilia ai World Championship XFC 2025 di Roma

ROMA – Si sono svolti a Roma i Campionati Mondiali di Kick Boxing e Arti Marziali organizzati dalla “World Federation” XFC (Xtreme Fighter Champion).

Hanno partecipato oltre 1100 atleti e ben 37 nazioni anche provenienti d’oltreoceano, presenti continente africano ed asiatico, con Europa e soprattutto Italia al gran completo.

La città di Trapani è stata rappresentata dall’a.s.d. Team Sicilia diretta dal Maestro Cesare Belluardo (cintura nera 8°dan) che, forte della pratica interdisciplinare svolta in palestra e con una compagine di 8 atleti di tutte le età, uomini/donne e pesi da leggeri a massimi, ha gareggiato in diverse specialità e categorie nelle varie specialità della Kick Boxing (point fighting, continuous fighting, low kick e k-1). Tra questi gli ormai veterani Davide ed Alessio Belluardo (figli del Maestro trapanese) ed il piccolo Gioele Di Bella.

Davide Belluardo ha partecipato anche con i colori della Nazionale Italiana XFC (essendosi qualificato nel mese di Luglio all’International Predator svolto a Roma), vincendo le categorie della Lowkick e del K-1 dove, nelle rispettive finali, ha vinto l’atleta italiano con cui aveva pareggiato nella qualificazione di luglio ed un atleta olandese.

I marzialisti trapanesi sono saliti tutti sul podio per un totale di 29 volte, regalando alla città 14 CINTURONI per i TITOLI MONDIALI conquistati, 14 ARGENTI ed 1 BRONZO.

Gli atleti della compagine trapanese hanno disputato match in tutte le specialità presenti al mondiale ed in diverse categorie di peso.

Nel dettaglio:

Davide Belluardo:

quattro ori.

Alessio Belluardo:

quattro ori.

Gioele Di Bella:

due ori e due argenti.

Lorenzo Sirhindi:

un oro e tre argenti.

Alice Milana:

un oro e due argenti.

Francesco Galia:

un oro e due argenti.

Aurora Campo:

un oro e due argenti.

Giulia Vella:

tre argenti e un bronzo

Nella foto: il Maestro Cesare Belluardo, Davide ed Alessio Belluardo, Lorenzo Sirhindi, Gioele Di Bella, Alice Milana, Giulia Vella, Francesco Galia, Aurora Campo.