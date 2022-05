15 donne ricevono passeggini, seggiolini auto, culle, pannolini, ciucci e biberon In occasione della 13esima edizione di “Un Dono per la Vita”

ROMA – In occasione della 13esima edizione di “Un Dono per la Vita” Maria Rachele Ruiu, membro del direttivo di Pro Vita & Famiglia, ha consegnato a 15 donne passeggini, seggiolini auto, culle, pannolini, ciucci e biberon; fra queste giovane Maria, scappata un mese fa dalle bombe dalla zona di Leopoli, in Ucraina. discriminazione: prendersi […]

ROMA – In occasione della 13esima edizione di “Un Dono per la Vita” Maria Rachele Ruiu, membro del direttivo di Pro Vita & Famiglia, ha consegnato a 15 donne passeggini, seggiolini auto, culle, pannolini, ciucci e biberon; fra queste giovane Maria, scappata un mese fa dalle bombe dalla zona di Leopoli, in Ucraina. discriminazione: prendersi cura della mamma per prendersi cura anche del bambino!».