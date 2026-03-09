Campobello di Mazara: Un chilo e mezzo di droga in casa. Arrestato 47enne del luogo

CAMPOBELLO DI MAZARA – I Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara hanno arrestato un 47enne del posto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I militari dell’Arma si erano recati presso l’abitazione dell’uomo per notificargli un atto amministrativo ma non appena aperta la porta, sentivano un forte odore verosimilmente riconducibile a sostanza stupefacente e notavano su un mobile dell’ingresso residui di stupefacente e materiale per il confezionamento in dosi, motivo per il quale decidevano di effettuare una perquisizione.

All’esito della perquisizione domiciliare eseguita con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, venivano rinvenuti e posti sotto sequestro mezzo kg. di marijuana e quasi 1 kg. di hashish, oltre a un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente e denaro contante per oltre 4.300 euro.

A seguito dell’udienza di convalida dell’arresto per il 47enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere.