159 copertine di Kleos…in un unico libro!

di Antonino Bencivinni Finalmente fra poco vedrà la luce il volume che raccoglie le 159 copertine di Kleos con i rispettivi editoriali frutto di tredici anni di attività continua e senza interruzioni. Ne siamo orgogliosi perché il volume, oltre ad essere la manifestazione evidente della nostra attività, costituisce un frammento, storicamente utile, della testimonianza di quanto politicamente e culturalmente è avvenuto nel corso degli ultimi tredici anni nel territorio e soprattutto a Partanna. Il libro, a colori, in formato A4 e carta lucida con 244 pagine, sarà realizzato, dati i suoi costi non indifferenti, grazie anche ad un contributo dell’amministrazione comunale di Partanna e al sostegno delle aziende che nel tempo, e lo fanno ancora, hanno aiutato la pubblicazione di una rivista che, come è noto, ha avuto da sempre una diffusione gratuita. Il nostro auspicio è che il volume possa trovare adeguato posto nelle biblioteche locali e nelle librerie delle famiglie dei cittadini del territorio che potranno mentalmente sfogliare quanto è avvenuto nel recente passato e quanto è stato, spesso ironicamente, evidenziato dalle copertine di Kleos, ora appunto pubblicate in un unico volume: da quella del dicembre 2007 fino a quella del dicembre 2020.