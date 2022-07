15esima edizione del progetto “Un Dono per la Vita”

ROMA – «Torna il nostro progetto “Un Dono per la Vita”, giunto alla sua 15esima edizione: stamattina (5 luglio), nella nostra sede romana, abbiamo consegnato passeggini, culle, ciucci, biberon insieme ad alcuni giocattoli, donati dall’Associazione Cristiana Evangelica, per ringraziare 10 donne che nelle difficoltà hanno accolto la vita nascente, arricchendo con il loro coraggio tutta […]

ROMA – «Torna il nostro progetto “Un Dono per la Vita”, giunto alla sua 15esima edizione: stamattina (5 luglio), nella nostra sede romana, abbiamo consegnato passeggini, culle, ciucci, biberon insieme ad alcuni giocattoli, donati dall’Associazione Cristiana Evangelica, per ringraziare 10 donne che nelle difficoltà hanno accolto la vita nascente, arricchendo con il loro coraggio tutta la società. Abbiamo aiutato oltre 120 madri, innanzitutto perché un bimbo che viene al mondo è una buona notizia per tutti, non solo per i genitori: unico, irripetibile, prezioso. Così, tra le altre cose dette, Maria Rachele Ruiu, membro del Direttivo di Pro Vita & Famiglia Onlus