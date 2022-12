18 cinturoni Kick Boxing e 5 argenti per il Team Sicilia al “Sicilian Mediterranean Spartan Fight XFC”

BRUCOLI – Si è svolta a Brucoli (Augusta), provincia di Siracusa, la manifestazione “Sicilian Mediterranean Spartan Fight XFC” di Kick Boxing e ASI Boxe Promotion organizzata dalla XFC Federation (Xtreme Fighter Champion), gara valida per la qualificazione ai Campionati Italiani 2023 di Roma.

Presenti atleti provenienti da tutta la Sicilia ed a rappresentare la città di Trapani, l’Asd Team Sicilia diretta dal Maestro Cesare Belluardo (cintura nera 8°dan), con una compagine di 7 atleti che hanno gareggiato in diverse categorie e discipline della Kick Boxing. I giovani marzialisti trapanesi hanno ottenuto ben 18 vittorie, premiate con i cinturoni “spartan fight” ed ancora 5 medaglie d’argento.

Gli atleti della compagine trapanese hanno disputato diversi match sia sul ring che sul tatami (tappeto di gara), qualificandosi così per i prossimi campionati nazionali.

Nel dettaglio Davide Bonventre e Mariaelena Vaccaro conquistano entrambi tre ori, Leonardo Sorrentino quattro ori, Antonino Vaccaro due ori e un argento, Rosario Favara tre ori ed un argento, Gianluca Minunno due ori e due argenti e Vincenzo Fontebrera un oro ed un argento.

“Dopo il campionato mondiale XFC 2022 svolto a Roma, prosegue frenetica l’attività della XFC Federation anche in Sicilia. Previste diverse manifestazioni nella nostra regione ed a Trapani, in vista del prossimo Campionato Italiano 2023 di Roma che aprirà le porte all’edizione del prossimo anno dei World Championship XFC. – ha dichiarato il Maestro Cesare Belluardo (Presidente regione Sicilia XFC) – Continuiamo a fare sport a livello internazionale portando i colori della nostra regione e della nostra città in tutto il mondo”.

Nella foto, il Maestro Cesare Belluardo, Davide Bonventre, Antonino e Mariaelena Vaccaro, Leonardo Sorrentino, Rosario Favara, Gianluca Minunno e Vincenzo Fontebrera.