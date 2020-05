180 pacchi “solidalitaly” alla Caritas diocesana

MAZARA DEL VALLO – 180 pacchi “Solidalitaly: Italia del gusto” sono stati donati dalla Caritas regionale Sicilia alla Caritas diocesana di Mazara del Vallo. Si tratta di colli contenenti prodotti di qualità e non deperibili, a sua volta donati dalle aziende che aderiscono al Consorzio di imprese “Italia del gusto”, nato nel 2006 per valorizzare […]

MAZARA DEL VALLO – 180 pacchi “Solidalitaly: Italia del gusto” sono stati donati dalla Caritas regionale Sicilia alla Caritas diocesana di Mazara del Vallo. Si tratta di colli contenenti prodotti di qualità e non deperibili, a sua volta donati dalle aziende che aderiscono al Consorzio di imprese “Italia del gusto”, nato nel 2006 per valorizzare una filiera «che è orgoglio e parte fondante del nostro Paese», spiegano. I pacchi – che la Caritas diocesana sta distribuendo alle famiglie bisognose, tramite la rete delle Caritas parrocchiali – sono «un piccolo gesto per regalare un sorriso in un momento difficile – spiegano dal Consorzio “Italia del gusto” – che ci vede uniti nell’affrontare una pandemia inaspettata e mai vissuta prima, per trovare insieme la forza di ripartire più forti, dopo l’emergenza, attorno a quel luogo che tiene insieme, da sempre, le famiglie italiane: la tavola». Insieme ai pacchi “Solidalitaly”, la Caritas regionale ha donato alla Caritas diocesana di Mazara anche 3 pedane di confezioni contenenti colombe pasquali.