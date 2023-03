2 APRILE. Prima domenica del mese. Ingresso gratuito nei siti e la speciale visita Trekking degli Elimi

SEGESTA – In occasione della prima domenica del mese, in cui tutti i siti culturali regionali prevedono l’ingresso libero, il parco archeologico di Segesta propone diverse modalità di fruizione, in compagnia di una guida esperta, camminando tra i tempi o usufruendo dello speciale sistema di trasporto interno. Un appuntamento molto amato, sempre sold out in […]

SEGESTA – In occasione della prima domenica del mese, in cui tutti i siti culturali regionali prevedono l’ingresso libero, il parco archeologico di Segesta propone diverse modalità di fruizione, in compagnia di una guida esperta, camminando tra i tempi o usufruendo dello speciale sistema di trasporto interno.

Un appuntamento molto amato, sempre sold out in poche ore è il Trekking degli Elimi, previsto alle 9.30 domenica 2 aprile, una vera esperienza immersiva sul territorio per scoprire zone del parco poco conosciute come il santuario in contrada Mango, lungo un percorso tra sorgenti, cascatelle, agrumeti. Il percorso di circa 4 km parte dall’ingresso, raggiunge Case Barbaro per costeggiare, in totale sicurezza, lo strapiombo della montagna: girando intorno a balze rocciose su un sentiero sterrato, si passa da grotta Vanella, per raggiungere l’area archeologica del santuario. Da qui, inerpicandosi lungo il costone del Vallone della Fusa, si raggiungerà il sentiero che porta allo Stazzo sede dell’Antiquarium dove sono esposti reperti riferiti anche alle zone attraversate.

Al costo di 2 euro sarà possibile acquistare un biglietto combinato tra il Parco archeologico e il sito storico artistico di Pianto romano e avere l’opportunità di una degustazione presso una cantina di Calatafimi. Info qui: https://www.coopculture.it/it/prodotti/biglietto-combinato-parco-archeologico-di-segesta-sito-storico-artistico-di-pianto-romano/

Domenica 2 aprile (in replica anche 8 aprile) sarà anche possibile partecipare alle visite guidate condotte da un archeologo all’antico tempio dorico e all’agorà: alle 10.30 e alle 11.45 si potranno scoprire le origini (la sua origine fu in legno), la storia, lo stile, le tecniche costruttive di una delle architetture più straordinarie del Mediterraneo.

Infine il 7 e poi il 9 e il 10 aprile, ogni giorno alle 10,30 è prevista “Segesta experience”, una visita al parco archeologico (tempio dorico, antiquarium e teatro) con guida turistica. Biglietti 15 euro.

TREKKING DEGLI ELIMI: domenica 2 aprile | ore 9,30 | biglietto: 15 euro.

VISITA L’archeologo racconta | domenica 2 aprile e sabato 8 aprile | ore 10.30 e 11.45 | biglietto: 7 euro.

VISITA Segesta experience | 7, 9, 10 aprile | alle 10,30 | biglietto 13 euro

Info e prenotazioni: www.coopculture.it