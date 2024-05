2 Giugno 2024, 78° Anniversario della Festa della Repubblica

TRAPANI – Per il prossimo 2 giugno, nella ricorrenza della 78^ Festa della Repubblica Italiana, il Prefetto di Trapani Daniela Lupo, in condivisione con le Istituzioni locali, ha previsto una celebrazione articolata in due momenti: alle ore 10.00 dinanzi al Monumento ai Caduti in Piazza Vittorio Veneto, la cerimonia dell’alza bandiera con la lettura del messaggio del Capo dello Stato e saluto del Prefetto.

A seguire, presso il Salone di rappresentanza del Palazzo del Governo, si svolgerà la cerimonia di consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

In collaborazione con il Libero Consorzio Comunale, il Comune di Trapani e la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani saranno aperti al pubblico Palazzo Riccio di Morana, Palazzo D’Alì e Palazzo Milo-Pappalardo. Saranno visitabili gli stand istituzionali allestiti all’interno e all’esterno del Palazzo del Governo e il giardino della Prefettura, secondo gli orari riportati nell’allegata locandina.