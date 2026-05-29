2 giugno 2026, 80° anniversario della Festa della Repubblica

TRAPANI – Martedì 2 giugno si svolgerà la celebrazione dell’80° Festa della Repubblica, dell’elezione dell’Assemblea Costituente e del primo voto delle donne.

Parteciperanno, con il Prefetto Daniela Lupo, le autorità civili, militari e religiose della provincia.

Tutta la cittadinanza è invitata alla celebrazione che si terrà dinanzi al Monumento ai Caduti in Piazza Vittorio Veneto, a partire dalle 10.00, con la cerimonia dell’alzabandiera, la deposizione della corona d’alloro, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l’allocuzione del Prefetto.

La cerimonia sarà scandita dagli interventi della Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani.

A seguire, nel Salone di rappresentanza del Palazzo del Governo, si svolgerà la cerimonia di consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Sei le prestigiose Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal Presidente della Repubblica, che il Prefetto Daniela Lupo consegnerà a cittadini di questa provincia che si sono distinti nell’ambito delle Istituzioni e nel sociale.

Di seguito l’elenco degli insigniti:

Commendatore

• Giuseppe Felice Peritore – Questore in quiescenza.

Ufficiale

• Michele Stante – Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri.

Cavalieri:

• Domenico Giovannacci – Tenente Colonnello della Guardia di Finanza;

• Giuseppe Candela – Luogotenente C.S. dell’Arma dei Carabinieri;

• Giovanni Samannà – dipendente del Ministero dell’Interno in quiescenza;

• Pietro Silvano – Direttore Coordinatore Speciale del Corpo dei Vigili del Fuoco.

All’interno del Palazzo del Governo saranno visitabili gli stand allestiti dalle Forze Armate, dalle Forze dell’Ordine e dalla Croce Rossa Italiana, nei saloni di rappresentanza, reperti dal Parco Archeologico di Segesta e saggi degli studenti di due Istituti Secondari di Secondo Grado della Provincia, nonché il giardino della Prefettura fino alle ore 14.00.

Alle ore 18:30 si terrà il concerto della Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani presso il Tempio di Segesta. L’ingresso è gratuito