2 Giugno, delegazione di sindaci siciliani a Roma per gli 80 anni della Repubblica 

PALERMO – Una delegazione di sindaci siciliani, guidata dal presidente di Anci Sicilia, Paolo Amenta, partecipa oggi a Roma alle celebrazioni della Festa della Repubblica e alla tradizionale parata del 2 giugno, nell’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana.

Come avviene ormai da diversi anni, saranno proprio i sindaci italiani ad aprire la parata ai Fori Imperiali, a testimonianza del ruolo che i Comuni e le autonomie locali svolgono quali istituzioni più vicine ai cittadini e presìdi fondamentali della vita democratica del Paese.

“Ricorre quest’anno l’ottantesimo anniversario della Repubblica, una celebrazione che richiama i valori di libertà, democrazia, partecipazione e solidarietà sui quali si fonda il nostro Paese”, dicono il presidente di Anci Sicilia Paolo Amenta (sindaco di Canicattini Bagni) e il segretario generale Mario Emanuele Alvano, tra i presenti alla cerimonia.

“In una fase caratterizzata da tensioni internazionali, conflitti e crescenti preoccupazioni sociali ed economiche, celebrare la Repubblica significa riaffermare il valore della convivenza democratica, della pace e della coesione nazionale, nel solco dei principi sanciti dalla nostra Costituzione”, concludono.

Nella Capitale sono arrivati i sindaci: Angelo Conti (Valledolmo), Antonio Bonanno (Biancavilla), Bartolo Giaquinta (Giarratana), Damiano Scalici (Torretta), Domenico Caggegi (Valverde), Eugenio Aliberti (Rodì Milici), Franco Fiore (Caccamo), Giovanni Cirillo (Montallegro), Graziano Liborio (Sant’Elisabetta), Luigi Iuppa (Geraci Siculo), Luigi Nigrelli (Comitini), Nunzio Spartà (Santa Domenica Vittoria), Rossana Cannata (Avola), Salvatore Faro (Viagrande), Stefano Castellino (Palma di Montechiaro), Vito Rizzo (Balestrate).