21a Edizione Slalom Agro Ericino, Domenica 11 Giugno 2023

ERICE – Sono 112 i piloti iscritti alla 21a edizione dello Slalom Agro Ericino, valevole come Trofeo Nazionale Sud, che si svolgerà domenica 11 giugno nel suggestivo scenario del percorso che da Valderice porta a Erice. Molti saranno i piloti locali che hanno deciso di non mancare alla gara di casa, appuntamento imperdibile per chi delle quattro ruote è un appassionato.

La macchina organizzativa del Promoter Kinisia continua a lavorare per mettere a punto gli ultimi dettagli prima del grande appuntamento e regalare ad appassionati e addetti ai lavori un evento di grande spessore.

Ai nastri di partenza della competizione ci saranno tutti i migliori driver pronti a sfidarsi lungo lo storico percorso della Monte Erice, previsto dagli organizzatori. Si prospetta, quindi, un weekend intenso all’insegna dello spettacolo e della sana competizione. Con le verifiche tecniche e sportive in programma sabato 10 giugno, dalle 15.15 alle 19.30 presso la zona pedonale di Lido Valderice, la manifestazione prenderà ufficialmente il via. Domenica 11 giugno, poi, a partire dalle 8.30, ci sarà spazio per la ricognizione e a seguire le tre manche che decreteranno il vincitore assoluto della competizione.