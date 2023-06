24 cinturoni di campione italiano e 13 argenti per gli atleti del Maestro Cesare Belluardo al “Campionato Italiano di Arti Marziali XFC 2023” di Roma

ROMA – Si è svolto a Frascati (Roma) il Campionato Italiano XFC (Xtreme Fighter Champion) di Arti Marziali e Sport da Combattimento, riservato ai classificati nei rispettivi circuiti regionali disputati durante la stagione sportiva in corso e valevole per la qualificazione ai prossimi “World Championship XFC 2023 di Roma”.

Il Team Sicilia del Maestro trapanese Cesare Belluardo (cintura nera 8°dan) conquista ben 37 podi, di cui 24 TITOLI ITALIANI e 13 argenti, in diverse discipline e categorie di gara nelle varie specialità della Kick Boxing (Point Fighting, Low Kick e K-1) dal contatto leggero a quello pieno, dai piccolini di 7 anni fino ai veterani over 40 ed anche nella BOXE amatoriale con una compagine di soli 13 atleti.

Forte della pratica interdisciplinare svolta in palestra, tutti i componenti della squadra trapanese hanno gareggiato in più specialità e categorie riuscendo più volte a salire sul podio. Tra questi gli ormai veterani Davide ed Alessio Belluardo (figli del Maestro trapanese), Christian Marchese, Davide Bonventre, i fratelli Antonino e Mariaelena Vaccaro ed ancora Leonardo Sorrentino e Rosario Favara. Con loro si laureano Campioni Italiani, anche se alla loro prima esperienza in una competizione nazionale, Noemi Enea, Giulia Angileri, Giuseppe Cangemi e Salvatore Sorrentino. Infine argento per Giuseppe Ponzo.

“E’ indescrivibile la soddisfazione per i risultati ottenuti dagli atleti che alleno personalmente da anni – commenta il maestro Cesare Belluardo – questo medagliere rappresenta il coronamento di una stagione da definire esaltante per il Team Sicilia. Dopo le stupende vittorie degli ultimi Campionati Mondiali 2022 sempre svolti a Roma, è stato anche l’anno che ha segnato diverse vittorie ai campionati regionali xfc svolti a Trapani (Paceco) su organizzazione della nostra associazione. Ovviamente confermati i successi per la compagine formata dai nostri bambini e giovanissimi che sono sempre il cuore pulsante dell’attività del nostro team agonisti” – Continua Belluardo – “E’ importante ricordare anche i numeri di tutta la Regione Sicilia, di cui sono referente federale per l’organizzazione internazionale dell’XFC, presente a Roma con un grande numero di società sportive e altrettanti risultati che piazzano la nostra isola tra le regioni più quotate e vincenti nel campionato che coinvolge realmente tutta l’Italia dall’estremo sud al nord della penisola”.

Nel dettaglio:

Davide Belluardo: 2 ori, 2 argenti.

Alessio Belluardo: 2 ori ed un argento.

Christian Marchese: 2 ori.

Davide Bonventre: 2 ori ed un argento.

Antonino Vaccaro: 2 ori ed un argento.

Mariaelena Vaccaro: 3 ori.

Leonardo Sorrentino: 2 ori ed un argento.

Rosario Favara: 3 ori.

Noemi Enea: 2 ori ed un argento.

Giulia Angileri: 1 oro, 2 argenti.

Giuseppe Cangemi: 1 oro, 2 argenti.

Salvatore Sorrentino: 2 ori ed un argento.

Giuseppe Ponzo: 1 argento.

Prossimo appuntamento per l’asd Team Sicilia di Trapani ad Augusta (Siracusa), per la prestigiosa manifestazione sportiva del circuito “Predator” sempre della XFC Federation.