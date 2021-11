24 cinturoni di campione mondiale, 8 argenti e 5 bronzi per il Team Sicilia del Maestro Belluardo al Campionato MONDIALE XFC 2021 di Roma

TRAPANI – Si sono svolti a Roma i Campionati Mondiali di Kick Boxing, MMA (Mixed Martial Arts) e ASI Boxe Promotion organizzati dalla “World Federation” XFC (Xtreme Fighter Champion).

Presenti atleti provenienti d’oltreoceano, con Europa e soprattutto Italia al gran completo.

La città di Trapani, rappresentata dall’ASD Team Sicilia diretta dal Maestro Cesare Belluardo (cintura nera 8°dan), forte della pratica interdisciplinare svolta in palestra e con una compagine di 10 atleti ha gareggiato in diverse specialità e categorie. I trapanesi sono tutti saliti sul podio per un totale di 37 volte, regalando alla città 24 TITOLI MONDIALI, 8 ARGENTI e 5 BRONZI.

Gli atleti di Belluardo hanno disputato match in tutte le specialità presenti al mondiale, sia pieno contatto (nel quale è previsto il KO), che in quello leggero. Nel dettaglio:

Davide Belluardo: (figlio del maestro trapanese):

due ori, un argento e due bronzi.

Alessio Belluardo: (figlio del maestro trapanese):

tre ori, due argenti ed un bronzo.

Manuel Blunda:

un oro ed un argento.

Daniele Lombardo:

due ori.

Antonino Vaccaro:

quattro ori.

Maria Elena Vaccaro:

tre ori ed un bronzo.

Rosario Favara:

tre ori ed un argento.

Anna Bellomo:

tre ori ed un argento.

Vincenzo Bellomo:

due ori e due argenti.

Joseph Lentini:

Un oro e un bronzo.

“In questa kermesse mondiale abbiamo gareggiato e portato almeno una cintura (equivalente della medaglia d’oro) nelle tante discipline e specialità presenti. Tra gli atleti con i nostri colori sociali, di diverse fasce di età (nelle specialità di loro competenza), anche bambini e bambine che sono l’orgoglio della nostra associazione oltre a ragazzi ed adulti. – dichiara il Maestro Cesare Belluardo – Siamo ritornati felicemente a fare sport a livello internazionale in questa stupenda avventura, che si è rivelata una vera festa delle arti marziali e degli sport da combattimento.

Ci si è ritrovati con amici provenienti da ogni parte del mondo a cui si aggiungono le nuove rappresentative ed i nuovi Team con i quali si creano ulteriori rapporti di amicizia che rendono l’esperienza del mondiale XFC uno straordinario evento che supera i limiti della pura competizione agonistica – continua il Maestro trapanese – Per la ‘XFC World Federation’, che ho l’onore di rappresentare come Presidente per la Sicilia, è stata decisamente una partita vinta sia per l’organizzazione che per la partecipazione sia italiana che internazionale. Già in programmazione le prossime attività regionali per la stagione in corso”.

Nella foto, il Maestro Cesare Belluardo, Davide ed Alessio Belluardo, Anna e Vincenzo Bellomo, Antonino e Maria Elena Vaccaro, Manuel Blunda, Rosario Favara, Daniele Lombardo e Joseph Lentini.