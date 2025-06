25 anni di professione religiosa, festa per fra’ Michele e suor Maria

PARTANNA – Fra’ Michele Piperis e suor Maria Rosaria Spiezia della Fraternità Francescana di Betania hanno rinnovato il loro 25° anno di professione religiosa, durante la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella al Santuario Madonna della Libera di Partanna. Fra Michele di Bari e suor Maria Rosaria di Nola, sono entrati nella Fraternità nel 1998 e hanno professato il loro sì il 25 giugno 2000. «Carissimi – ha detto il Vescovo rivolgendosi ai due religiosi – voi siete stati raggiunti dal dono dello Spirito Santo, avete avvertito la sua presenza viva, avete percepito la sua voce che rispettivamente e con insistenza vi ha chiamati ad essere totalmente consacrati e avete avuto il dono di aderire con tutto il cuore. Lui si è manifestato, voi avete colto e accolto il suo amore preferenziale e voi lo avete seguito. Avete lasciato tutto, le vostre case per seguire Colui che passando vi ha visto, vedendovi vi ha amato, amandovi vi ha scelto, scegliendovi vi ha inviato per testimoniare la bellezza del Regno di Dio. Così avete sperimentato che gli orizzonti della vostra vita si sono ampliati e tutto il mondo è diventato la vostra Betania, la vostra casa perché è casa di Dio dato a voi in dono». A fine celebrazione il Vicario foraneo don Antonino Gucciardi, a nome della Forania, ha fatto gli auguri ai due festeggiati.