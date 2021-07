25enne arrestato per lesioni. Denunciato anche il gestore di un bar per aver somministrato bevande alcoliche ad una persona in stato di manifesta ubriachezza

PANTELLERIA – Nel corso del fine settimana appena concluso, i Carabinieri della Stazione di Pantelleria hanno arrestato una persona per i reati di lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale mentre una seconda è stata denunciata per aver somministrato bevande alcoliche ad una persona in stato di manifesta ubriachezza.

In particolare, nel corso di un controllo del territorio, alcuni cittadini spaventati hanno comunicato alla pattuglia la presenza molesta di un uomo per strada che infastidiva i passanti. Giunti sul posto, gli operanti hanno accertato la presenza di F.M., cl.96, pantesco con precedenti di polizia, in evidente stato di alterazione psicofisica. Lo stesso, al fine di non fornire le proprie generalità e sottrarsi al controllo, ha aggredito i Carabinieri con pugni e spintoni provocando loro alcune lesioni.

Nel corso degli accertamenti svolti a seguito dell’intervento, è emerso che il titolare di un bar dell’isola aveva continuato a somministrare bevande alcoliche al 25enne, nonostante fosse già manifestamente ubriaco, in violazione di quanto previsto dal Codice Penale. Non solo, i Carabinieri hanno anche accertato come l’esercente avesse somministrato ai clienti gli alcolici direttamente nelle bottiglie di vetro e oltre l’orario imposto dall’ordinanza sindacale che regolamenta la movida.

Per questi motivi, il gestore del bar, G.R., cl.92, è stato denunciato in stato di libertà mentre il 25enne, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in arresto e messo agli arresti domiciliari a disposizione della competente Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto applicando per lui la misura cautelare dell’obbligo di dimora.