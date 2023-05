25enne viola il divieto di avvicinamento alla ex moglie. Arrestato

MAZARA DEL VALLO – I Carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo, coordinati dalla Procura della Repubblica di Marsala, hanno arrestato un pregiudicato mazarese classe ’98 per maltrattamenti in famiglia, in ottemperanza ad un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa sostituita dagli arresti domiciliari. […]

MAZARA DEL VALLO – I Carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo, coordinati dalla Procura della Repubblica di Marsala, hanno arrestato un pregiudicato mazarese classe ’98 per maltrattamenti in famiglia, in ottemperanza ad un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa sostituita dagli arresti domiciliari.

L’odierna misura, emessa dal GIP del Tribunale di Marsala, scaturisce a seguito della minuziosa indagine dei Carabinieri che ha portato alla luce le continue violazioni del 25enne alla misura cui risultava essere sottoposto. Pochi giorni prima i militari dell’Arma erano intervenuti sul lungomare mazarese, su richiesta della vittima (ex moglie), che era stata avvicinata dall’uomo e aggredita verbalmente e fisicamente. Il tempestivo intervento dei Carabinieri, che da tempo monitoravano la vicenda, ha permesso di arrestare in flagranza l’indagato.

L’uomo al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari.