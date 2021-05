27^ Coppa Città di Partanna. Gara Automobilistica Nazionale Slalom

PARTANNA – Manca veramente poco alla “27^ Coppa Città di Partanna” – Slalom automobilistico – che si disputerà domenica 23 maggio 2021 sul percorso della SP26 Partanna – Salaparuta c.da Befarella. Al 38° anno dal primo Slalom in Sicilia del 1983, dopo 2 anni senza Trofeo, “l’ACI Sport – ha evidenziato il presidente dello Sporting Club, Bartolomeo Mistretta – ci ha assegnato nuovamente il Trofeo d’Italia Sud, al 6° anno dell’assegnazione della Coppa ACI Sport 5^ Zona, oltre naturalmente la validità per il Campionato Siciliano Slalom 2^ Zona”. Già le pre – iscrizioni sono aperte dal 5 maggio sul sistema Aci Sport e si chiuderanno il 17 maggio, tutte le info, percorso di gara ed altro sono già sul sito dello Sporting Club Partanna (www.sportinclubpartanna.com). Il percorso è uguale a quello del 2019 l’ultimo anno che è stata fatta la gara a causa del covid 19, apprezzato da tanti piloti che lo hanno provato, con un merito particolare “quello di essere molto guidato”.

– Sabato 22 maggio le verifiche ante gara Sportive e Tecniche saranno effettuate in via Garibaldi presso i locali G 55.

– Domenica 23 maggio, alle ore 9,00 inizierà la gara con le tre manche su un percorso lungo Km. 2,990 con 14 postazioni birillate.

La gara è diretta per la 1^ volta dal Direttore di gara Massimo Minasi è cronometrata dall’Associazione Cronocusa di Campobello di Mazara. La chiusura del percorso avverrà alle ore 7,00 del 23 maggio 2021. La premiazione sarà effettuata alle ore 16,00, presso l’area Archeologica di c.da Stretto a Partanna.

Il Presidente Bartolomeo Mistretta ringrazia tutti i piloti partecipanti, gli addetti ai lavori, il Sindaco del Comune di Partanna e le Forze dell’Ordine, affinché ci sia la buona riuscita della manifestazione.