27enne denunciato dai Carabinieri per spaccio

ERICE – I Carabinieri della Stazione di Erice hanno denunciato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un trapanese classe 95, cameriere in un locale del borgo medioevale, in quanto sorpreso a detenere dello stupefacente suddiviso in dosi, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

I Carabinieri, impegnati in un servizio di pattuglia appiedata per le vie del borgo, notavano il 27enne sostare in una via principale con atteggiamento guardingo e nervoso che, alla loro vista, si disfaceva di una sigaretta artigianale, ancora quasi intera, che stava fumando.

Notato l’atteggiamento sospetto i militari dell’Arma lo identificavano sottoponendolo a perquisizione personale e domiciliare sorprendendolo in possesso di complessivi 23 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana suddivisa in 6 dosi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

L’uomo, incensurato, veniva perciò deferito all’Autorità Giudiziaria mentre quanto rinvenuto posto sotto sequestro.