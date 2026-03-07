SELINUNTE – Organizzata da Sicily to Bike, si svolgerà il 10 marzo la fase conclusiva della 2ª Edizione di “Colora la Sicilia su due ruote”, concorso pittorico promosso per ribadire il legame tra paesaggio siciliano e dinamismo delle due ruote. Diciassette sono le biciclette trasformate in “opere d’arte meccaniche” da giovani talenti dei Licei Artistici della Regione, che hanno accettato la sfida di trasformare il metallo in narrazione.

Lunedì 10 marzo, alle ore 11:30, nella suggestiva cornice dell’Antiquarium del Parco Archeologico di Selinunte, si darà vita alla cerimonia di premiazione del concorso. Nel corso della manifestazione saranno resi noti i vincitori di

quest’anno per le tre sezioni della gara: Premio della Critica (valutato da esperti del settore); Premio Giuria Popolare (espressione del voto dei visitatori delle scorse settimane di Gibellina, Capitale dell’arte contemporanea 2026); Premio Social (risultato del coinvolgimento della community online, ancora in itinere in quanto le votazioni online sono ancora aperte e si chiuderanno ufficialmente l’8 marzo alle ore 23:59: questo il link per esprimere le proprie preferenze: https://www.sicilytobike.it/noleggio-ebike-valle-belice/). La competizione è accesa tra i licei artistici “G. Bonachia” di Sciacca, “Ragusa Kiyohara” di Palermo e “Michelangelo Buonarroti” di Trapani. “Abbiamo voluto che fossero i ragazzi – ha evidenziato Sandro Ippolito, ideatore del concorso e titolare di Sicily to Bike – a dare una nuova veste alla Sicilia il cui futuro corre su due ruote e ha il colore dei sogni di chi la vive e la ama ogni giorno”.