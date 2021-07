3 arresti e 2 denunce dei Carabinieri nell’ambito del contrasto allo spaccio di stupefacenti

TRAPANI – Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Stazione di Erice e di Borgo Annunziata, con l’ausilio di una unità Cinofila del Nucleo Carabinieri di Palermo Villagrazia, all’esito di un servizio mirato finalizzato al contrasto della diffusione di sostanze stupefacenti e psicotrope presso i quartieri del Catito e di Rione Palme hanno tratto in arresto in flagranza di reato una donna classe 71, G.P. e i suoi 2 figli 24enni G.E. e G.C. per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Considerati i numerosi precedenti di Polizia dei soggetti, soprattutto in materia di stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Trapani organizzavano una serie di servizi di osservazione da dove si evinceva un notevole numero di persone che entravano ed uscivano dall’abitazione di residenze sita nel centro storico.

Fatto ingresso per l’esecuzione della perquisizione i tre dichiaravano di non essere in possesso di nessun tipo di stupefacente, ma vista la presenza dell’unità cinofila “Akim” ed avendo capito di non avere grosse possibilità di farla franca cominciavano a collaborare. Alla fine della perquisizione venivano rinvenuti gr. 65 di sostanza stupefacente del tipo hashish; gr. 30 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, la somma contante di € 80, in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio, materiale vario idoneo al confezionamento della sostanza.

Vista la quantità rinvenuta, la suddivisione in dosi ed il materiale per il confezionamento venivano tratti in arresto e condotti presso gli uffici del Comando Stazione per la compilazione degli atti di rito.

Per lo stesso reato, nell’ambito del medesimo servizio sono stati deferiti in stato di libertà, due coniugi, per essere stati trovati in possesso di gr. 38,17 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, di cui la donna, all’atto dell’accesso dei militari dell’Arma, aveva cercato di disfarsi, lanciandola dal balcone dell’abitazione dove il marito sta scontando i domiciliari.

Venivano inoltre segnalati quale assuntori non terapeutici di sostanze stupefacenti 2 soggetti trovati in possesso di modiche quantità di stupefacente e rinvenuto, inoltre, nel piazzale retrostante un edificio di via P.E. D’angelo, un involucro contenente gr. 1.23 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in n. 5 dosi, verosimilmente destinata allo spaccio, nonché un bilancino di precisione. Quanto rinvenuto veniva sottoposto a sequestro, in attesa di essere versato presso il competente ufficio corpi di reato. In udienza di convalida, svoltasi nella giornata di ieri (6 luglio), per gli arrestati è scattato il divieto di dimora nel comune di Trapani quindi, a seguito della prevista notifica, hanno dovuto cambiare casa per trasferirsi in altro comune.