3^ Infiorata di Partanna in onore del Corpus Domini

PARTANNA – Dal 20 al 22 giugno 3° appuntamento annuale con l’Infiorata di Partanna in onore del Corpus Domini. L’Infiorata sarà realizzata nel pomeriggio di venerdì 20 giugno. Per le mattine di Sabato e Domenica sono previste visite guidate alla scoperta delle bellezze storiche ed artistiche della Città. Sabato alle 10 ci sarà il Corteo storico per le vie del centro: Corteo di San Vito di Partanna, Corteo di Santa Rita di Castelvetrano, i Tamburi aragonesi di Castelvetrano. Domenica alle 17 si esibirà per le vie del centro il gruppo folcloristico “Fiori del Mandorlo” di Agrigento.