3 milioni di euro destinati a sostenere le scuole pubbliche e private. Lo prevede un emendamento alla legge finanziaria approvato dalla Commissione Bilancio dell’ARS

PALERMO – 3 milioni di euro destinati a sostenere le scuole pubbliche e private che a seguito dell’interruzione dell’attività didattica hanno sospeso la riscossione delle rette. Lo prevede l’emendamento alla legge finanziaria approvato poco fa dalla Commissione Bilancio dell’ARS. In particolare, la somma sarà divisa in parti uguali fra gli interventi

per le scuole per bambini di età compresa fra 0 e 3 anni, i cui fondi saranno gestiti dall’Assessorato della famiglia e delle politiche sociali, e quelli per le scuole rivolte a bambini fra 3 e 6 anni, con fondi gestiti dall’Assessorato dell’istruzione.