3 milioni di euro per 23 comuni tra cui Partanna

PARTANNA – Ammonta a 3 milioni di euro l’importo destinato alla progettazione relativa ai Comuni denominati SIRU, Sistema Intercomunale di Rango Urbano della Sicilia Occidentale, ottenuto grazie all’intervento del sindaco di Partanna, on. Nicolò Catania, in Commissione Bilancio all’Ars, (Art. 11 comma 1 lettera e). Partanna, assieme ad altri 22 Comuni (Balestrate, Borgetto, Calatafimi-Segesta, Caltabellotta, Camporeale, Castellammare del Golfo, Custonaci, Gibellina, Menfi, Montevago, Partinico, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Sambuca di Sicilia, San Vito Lo Capo, Santa Margherita Belice, Santa Ninfa, Sciacca, Trappeto, Vita e Alcamo) ha sottoscritto lo schema di convenzione per disciplinare e costituire l’Autorità Urbana che possa dare attuazione alla politica unitaria di coesione definita nel PR FESR SICILIA 2021-2027, che prevede un quadro unitario che individua una suddivisione del territorio regionale in aree urbane funzionali (FUA), aree interne siciliane (AI) e Sistemi Intercomunali di rango Urbano (SIRU), perché per il ciclo di programmazione 2021/2027, la dimensione territoriale è sempre più centrale rispetto al passato.

Nel merito, le “Strategie di sviluppo territoriale” sono ricomprese in un obiettivo prioritario individuato nella Policy 5 “Un’Europa più vicina ai cittadini”, attraverso il quale si intendono integrare, tra le altre, le componenti sociali, economiche, ambientali e culturali riguardanti le diverse tipologie di territori.

Per la sigla di convenzione per la città di Partanna, su delega del sindaco Catania, era presente il vicesindaco, Angelo Bulgarello.