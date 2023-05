30 anni fa Papa Giovanni Paolo II a Mazara, stasera messa in cattedrale

MAZARA DEL VALLO – Trent’anni fa, l’8 maggio 1993, Papa Giovanni Paolo II venne in visita a Mazara del Vallo. Presentandosi a tutti come «pellegrino di pace e missionario del Vangelo», il Pontefice venne a concludere i festeggiamenti del nono centenario della costituzione della Chiesa che è in Mazara del Vallo. La visita di Papa Giovanni Paolo II (oggi Santo) ha lasciato il segno nella comunità diocesana e in molti, ancora oggi, ricordano quei momenti vissuti sul lungomare Mazzini (il Pontefice arrivò in elicottero in piazzale G.B. Quinci) e in piazza della Repubblica. Stasera (lunedì 8 maggio), alle ore 18,30, nella Cattedrale di Mazara del Vallo il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella presiederà la concelebrazione eucaristica nella ricorrenza del 30° anniversario di quella visita. «Ho letto i discorsi che San Giovanni Paolo II ha fatto, l’8 maggio del 1993, a Mazara del Vallo. Sono passati trent’anni, eppure quello che ha detto resta veramente attuale. Il successore dell’apostolo Pietro in tre interventi ha come tracciato un cammino per una Chiesa di frontiera accogliente e ospitale, audace e coraggiosa, incarnata nel territorio e aperta al futuro», ha detto il Vescovo Giurdanella.