30° Autoslalom Città di Misilmeri. Vince il mazarese Girolamo Ingardia (Gloria C8F Evo Suzuki)

MISILMERI – 30° Autoslalom Città di Misilmeri (PA), prova a calendario AciSport con validità per il Trofeo d’Italia Sud Slalom, per il Campionato siciliano Slalom e per lo Challenge degli Emiri 2025. La competizione si è disputata domenica 12 ottobre, su un tracciato di quasi 3 km ricavato alle porte della cittadina a vocazione agricola del Palermitano, a cura della Misilmeri Racing, con il patrocinio del Comune di Misilmeri.

Ha vinto la gara il mazarese Girolamo Ingardia (Gloria C8F Evo Suzuki), secondo classificato il mazarese Giuseppe Giametta (Gloria B5 Evo Suzuki), terzo gradino del podio al catanese Silvio Fiore (Radical SR4 Suzuki). Il misilmerese Riccardo Cerniglia (Bogani SN84 Suzuki), è stato il primo tra i piloti locali e vincitore del Memorial Luca Cerniglia.