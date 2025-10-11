MISILMERI – 30° Autoslalom Città di Misilmeri (PA), prova a calendario AciSport con validità per il Trofeo d’Italia Sud Slalom, per il Campionato siciliano Slalom e per lo Challenge degli Emiri 2025. La competizione si disputerà domani, domenica 12 ottobre, su un tracciato di quasi 3 km ricavato alle porte della cittadina a vocazione agricola del Palermitano, a cura della Misilmeri Racing, con il patrocinio del Comune di Misilmeri. Sono 56 i piloti ammessi a partecipare alla kermesse.
Nella foto tavolo di presentazione dello Slalom.