31enne arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

TRAPANI – I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato un 31enne del luogo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, durante un servizio di pattuglia sul territorio hanno notato movimenti sospetti nei pressi di una abitazione ove, a seguito di perquisizione domiciliare venivano rinvenuti e sottoposti a sequestro circa 25 gr. di hashish suddiviso in 24 dosi.

Tratto in arresto, a seguito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.