3350 posti di Allievo/a Agente di Polizia Penitenziaria

ROMA – È stato pubblicato il bando di concorso mirato al reclutamento di 3350 (3048 uomini e 302 donne) Allievi/e Agenti della Polizia Penitenziaria. Il concorso è riservato a: volontari/e in ferma prefissata iniziale (VFI) e in ferma prefissata (VFP1 e VFP4) in servizio da almeno12 mesi; volontari/e in ferma prefissata in congedo (già VFP1 e VFP4), che abbiano completato almeno 12 mesi di servizio, 1340 posti (1219 uomini e 121 donne), cittadini/e italiani/e.

Per partecipare al concorso è necessario possedere, oltre ai requisiti di base per i concorsi pubblici, tra cui la cittadinanza italiana, il diploma di scuola secondaria di secondo grado. E’ prevista una selezione basata su prove scritte, pratiche (accertamenti psico fisici, attitudinali, di efficienza fisica) e orali.

La domanda di partecipazione deve essere presentata online entro il 18 marzo 2026. Tutti i dettagli sulla procedura di selezione e candidatura sono disponibili sul bando. Per conoscere nel dettaglio i requisiti, le modalità di partecipazione e le scadenze, consulta il sito InPa.