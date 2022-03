34enne arrestato dai carabinieri: avrebbe violato la misura della detenzione domiciliare

VALDERICE – I Carabinieri della Stazione di Valderice hanno arrestato un 34enne di origini straniere ma residente in Valderice, in esecuzione dell’ordinanza emessa dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Trapani. L’uomo, già pregiudicato, si trovava sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare per reati contro la persona e il patrimonio. Nonostante la sottoposizione al provvedimento restrittivo, […]

VALDERICE – I Carabinieri della Stazione di Valderice hanno arrestato un 34enne di origini straniere ma residente in Valderice, in esecuzione dell’ordinanza emessa dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Trapani.

L’uomo, già pregiudicato, si trovava sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare per reati contro la persona e il patrimonio.

Nonostante la sottoposizione al provvedimento restrittivo, i Carabinieri hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza in relazione a presunte violazioni della misura in atto, tra cui l’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.

L’illecita condotta messa in atto dall’uomo e documentata dai militari dell’Arma, ha determinato la sospensione della misura alternativa e la prosecuzione della pena in istituto penitenziario.

Al termine delle formalità di rito, pertanto, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani.