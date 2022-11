4 novembre 2022 festa coi bambini davanti alla stazione Carabinieri

CASTELLAMMARE DEL GOLFO – Nella giornata di oggi 4 Novembre, in cui si celebra la giornata delle Forze Armate oltre all’anniversario dell’Unità Nazionale, giorno in cui è terminata la Prima Guerra Mondiale, dove viene ricordato l’armistizio di Villa Giusti, entrato in vigore lo stesso giorno di 103 anni fa, circa 50 bambini della scuola dell’infanzia “Don […]

CASTELLAMMARE DEL GOLFO – Nella giornata di oggi 4 Novembre, in cui si celebra la giornata delle Forze Armate oltre all’anniversario dell’Unità Nazionale, giorno in cui è terminata la Prima Guerra Mondiale, dove viene ricordato l’armistizio di Villa Giusti, entrato in vigore lo stesso giorno di 103 anni fa, circa 50 bambini della scuola dell’infanzia “Don Bosco” di Castellammare del Golfo con le loro insegnanti si sono ritrovati davanti alla Stazione dei Carabinieri ed, unitamente ai militari dell’Arma, in segno di ringraziamento hanno intonato le note dell’INNO Nazionale