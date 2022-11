4 novembre 2022 – “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”

TRAPANI – Venerdì 4 novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, in questa piazza Vittorio Veneto, con inizio alle ore 9.30, si terrà una solenne cerimonia pubblica con la partecipazione delle massime Autorità civili, militari e religiose e delle associazioni combattentistiche e d’Arma. Per l’occasione, nell’area antistante la Casa Comunale, i locali Comandi […]

TRAPANI – Venerdì 4 novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, in questa piazza Vittorio Veneto, con inizio alle ore 9.30, si terrà una solenne cerimonia pubblica con la partecipazione delle massime Autorità civili, militari e religiose e delle associazioni combattentistiche e d’Arma.

Per l’occasione, nell’area antistante la Casa Comunale, i locali Comandi delle Forze Armate, delle Forze dell’Ordine e della Polizia Penitenziaria, nonché dei Vigili del Fuoco e dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, allestiranno propri stand espositivi che saranno aperti alla cittadinanza nel corso dell’intera giornata.

Nell’ambito della manifestazione denominata “Caserme in Piazza“, inoltre, il 6° Reggimento Bersaglieri porrà in essere una mostra statica dei principali veicoli in dotazione all’unità e i militari presenti illustreranno le caratteristiche di mezzi ed il loro impiego.

Qui di seguito il programma della cerimonia.

