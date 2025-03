40° anniversario della strage mafiosa di Pizzolungo:”Sangue Nostro” in scena il 27 marzo nell’istituto scolastico “Piersanti Mattarella”

CASTELLAMMARE DEL GOLFO – 40° anniversario della strage mafiosa di Pizzolungo: la rappresentazione teatrale “Sangue Nostro” in scena giovedì 27 marzo, alle ore 10, nell’aula magna dell’istituto superiore “Piersanti Mattarella”.

Fabrizio Coniglio e Laura Nardi saranno i protagonisti di un momento teatrale tratto dal libro di Michela Gargiulo e Margherita Asta “Sola con te in un futuro aprile”. Dopo la rappresentazione Margherita Asta incontrerà gli studenti.

Il Comune di Castellammare del Golfo partecipa a “Non ti scordar di me”, organizzata dall’associazione Libera con più Comuni ed associazioni e dedicata al ricordo di Barbara Rizzo e dei suoi gemellini di 6 anni che stava accompagnando a scuola, Salvatore e Giuseppe Asta, uccisi dal tritolo che Cosa nostra fece esplodere, il 2 aprile 1985, per attentare alla vita di Carlo Palermo, allora magistrato della Procura di Trapani.

«Castellammare del Golfo non solo ha il dovere di ricordare Barbara Rizzo, Giuseppe e Salvatore Asta e tutte le vittime innocenti della mafia, ma deve anche contribuire a scardinare ogni forma di cultura mafiosa – afferma il sindaco Giuseppe Fausto -. Farlo dalle scuole con gli studenti, tramite un racconto teatrale, assume una importante valenza culturale poiché si tratta del principale percorso per far crescere l’impegno contro le mafie».

«A Castellammare del Golfo facciamo memoria di Barbara Rizzo e dei suoi gemellini, Salvatore e Giuseppe ai quali è intitolata la nostra biblioteca comunale, e di tutte le vittime di mafia come i nostri Paolo Ficalora, Gaspare Palmeri e Piersanti Mattarella – prosegue il sindaco Giuseppe Fausto -, indicando alla società civile che deve contribuire attivamente perché la mafia sia messa all’angolo. Anche perché, come racconta la terribile storia della famiglia Asta, il fenomeno mafioso riguarda e coinvolge tutti, non solo magistrati, forze dell’ordine e giornalisti. Quello di Margherita Asta, figlia e sorella delle vittime, che ringraziamo per la presenza a Castellammare del Golfo e l’impegno della sua testimonianza, è l’esempio di chi con forza e determinazione lotta ogni giorno per l’affermazione della legalità e la memoria, per una società più giusta e libera dalle mafie».

«Infine, oltre l’associazione Libera, desidero ringraziare il dirigente del polo statale “Piersanti Mattarella” Giuseppe Lo Porto per la disponibilità e – conclude il sindaco Giuseppe Fausto – i dirigenti degli istituti comprensivi Giuseppe Pitrè e Giovanni Pascoli, Elvira Mulè e Salvatore Tinnirello, per la collaborazione».