45° Anniversario per il “Roadhouse Cafe'” di Partanna 

PARTANNA – Importante traguardo per il “Roadhouse Cafe‘”di Via Trieste a Partanna. Il locale aperto nel 1975, da Gioacchino Romeo detto”Giacomino” figura di riferimento nel campo della ristorazione veloce, ha rappresentato nel tempo luogo di riferimento per centinaia di studenti che hanno frequentato la Scuola Media Amedeo Aosta e l’Istituto Magistrale “Dante Alighieri” gustando l’allora innovativo […]