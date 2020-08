Traversata ecologica a San Vito di Cicciokayak

SAN VITO LO CAPO – Ha fatto tappa oggi (22 agosto) a San Vito Lo Capo la traversata ecologica di Francesco Tocco, 40 anni, di Terrasini, meglio conosciuto come Cicciokayak. La sua missione? Quella di pulire il mare in kayak. Un amore per l’ambiente che lo porta da tanti anni a praticare questa attività sportiva […]

SAN VITO LO CAPO – Ha fatto tappa oggi (22 agosto) a San Vito Lo Capo la traversata ecologica di Francesco Tocco, 40 anni, di Terrasini, meglio conosciuto come Cicciokayak. La sua missione? Quella di pulire il mare in kayak. Un amore per l’ambiente che lo porta da tanti anni a praticare questa attività sportiva e, allo stesso tempo, a recuperare i rifiuti di ogni genere trovati nei fondali e lungo le coste, soprattutto tantissima plastica ma anche elettrodomestici e copertoni. Ad accogliere “Ciccio” e gli altri 6 componenti del suo gruppo di amici del mare e a ringraziarli, a nome dell’amministrazione comunale, per la loro sensibilità a servizio dell’ambiente, l’assessore Nino Ciulla. Tocco ha consegnato all’assessore Ciulla un sacchetto pieno di rifiuti raccolti lungo il litorale sanvitese che verrà conferito presso l’isola ecologica comunale.

Quest’estate Francesco Tocco ha iniziato la sua traversata ecologica da Messina arrivando fino a Milazzo e alle Eolie. Poi una nuova partenza, ieri (21 agosto), da Cinisi fino a Marsala circumnavigando Favignana e Levanzo per raggiungere questa mattina il litorale sanvitese.