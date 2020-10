Partanna al 103esimo Giro d’Italia!

PARTANNA – Il 103esimo Giro d’Italia è già partito ed ha un come vincitore di tappa Filippo Ganna primo ad indossare la Maglia Rosa. Il Giro, come è noto, passerà da Partanna che ripeterà l’esperienza del 2018 per un evento internazionale senza pari, occasione per mostrare e far conoscere al mondo la bellezza di un […]

PARTANNA – Il 103esimo Giro d’Italia è già partito ed ha un come vincitore di tappa Filippo Ganna primo ad indossare la Maglia Rosa. Il Giro, come è noto, passerà da Partanna che ripeterà l’esperienza del 2018 per un evento internazionale senza pari, occasione per mostrare e far conoscere al mondo la bellezza di un territorio. Il Giro, infatti, non è semplicemente una manifestazione sportiva, ma una vetrina mediatica e una vera e propria opportunità per la Città e il territorio belicino. Il percorso, intorno alle 14 di domani 4 ottobre, che è la Festa della Madonna della Libera, coinvolgerà i luoghi più rappresentativi della Città. I ciclisti attraverseranno Viale Papa Giovanni, via Cialona, Viale d’Italia, Via Palermo, Via Libertà, la strada della Chiesa di San Rocco e poi quella del cimitero. “E’ un evento – ha affermato il sindaco Nicolò Catania – che ci riempie di orgoglio come partannesi e amanti dello sport”.

Nella foto un momento del passaggio a Partanna dei ciclisti del 101esimo Giro d’Italia nel 2018.