Seduta di consiglio comunale per il 17 dicembre prossimo

PARTANNA – Il consiglio comunale è convocato, in seduta ordinaria, per le ore 19,00 del giorno 17/12/2020 , con modalità di video conferenza Il luogo in cui si svolgerà il Consiglio Comunale è la sede del Palazzo Municipale di Via Vittorio Emanuele, 18 dove saranno presenti il Presidente del Consiglio e il Segretario Generale, collegati in videoconferenza. Ciascun consigliere potrà partecipare al Consiglio tramite la piattaforma informatica zoom.us, collegandosi al link che verrà comunicato in tempo utile

prima della seduta da dove scaricare l’apposito applicativo. Sarà data adeguata pubblicità dei lavori mediante diretta streaming il cui canale di diffusione sarà successivamente comunicato mediante il sito istituzionale dell’Ente.

Il Consiglio Comunale affronterà la trattazione degli affari di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti previa nomina scrutatori

2. Comunicazioni

3. Interrogazioni con carattere d’urgenza

4. Ordine del giorno Ufficio del Giudice di Pace: discussione delle problematiche e ampia analisi delle possibili soluzioni

5. Riconoscimento debito fuori bilancio a favore dell’avv. Salvatore Maria Cusenza per

competenze legali spettanti nel procedimento Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC

Società Cooperativa c/Comune di Partanna;

6. Riconoscimento debito fuori bilancio a favore dell’avv. Edoardo Bonanno per competenze legali spettanti per l’appello proposto dalla signora Gambina Maria avverso la sentenza n. 24/2011 emessa dal Tribunale di Marsala sezione distaccata di Partanna, conclusioni con sentenza n. 2356/2017;

7. Riconoscimento debito fuori bilancio per competenze spettanti all’avv. Domenico Trinceri per ricorso innanzi la Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 258 del 2014 emessa dalla Corte di Appello di Palermo nel procedimento Comune di Partanna c/Arch. Maurizio Parlato;

8. Riconoscimento debito fuori bilancio a favore dell’avv. Salvatore Maria Cusenza per

competenze legali spettanti nel procedimento Consorzio Ravennate Coop P.L. c/Comune di

Partanna.

9. Artemusicultura 2019 – XIII Rassegna Culturale Castello Grifeo. Riconoscimento debito fuori bilancio a favore della SIAE ROMA sede di Castelvetrano

10.Riconoscimento debito fuori bilancio a favore delle signore Zinnanti Maria, Zinnanti Paola, Zinnanti Caterina e Cuttone Giuseppa in forza della sentenza n. 5/2000 emessa dalla corte di Appello di Palermo;

11.Riconoscimento debito fuori bilancio a favore della signora Abbate Luigia in forza

dell’Ordinanza del 16.12.2019 emessa dal Tribunale di Sciacca.