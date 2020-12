La prof.ssa Barbara Vivona è la nuova presidente della fildis di Castelvetrano

CASTELVETRANO – Si è tenuta, lunedì 28 dicembre, la cerimonia in modalità blended per il passaggio delle consegne della F.I.L.D.I.S. (Federazione Italiana Donne Laureate Istituti Superiori-affiliata alla UWE, University Women of Europe-Londra) . La presidente uscente, prof.ssa Carolina Di Liberto, ha passato il testimone alla prof.ssa Barbara Vivona, che ricoprirà l’incarico di Presidente per il triennio 2021-2023.

La prof.ssa Vivona afferma: “ In un tale momento storico, riuscire a non disperdere il ‘capitale al femminile’ di cui ogni donna è portatrice, anzi, coinvolgerlo, valorizzarlo e renderlo disponibile in una società che cresce e, che mai come prima, richiede di coniugare antichi saperi con attività e conoscenze digitali, è una sfida a cui la Fildis non intende sottrarsi”.

La Fildis è stata costituita a Roma nel 1922, in occasione del suo 90mo anniversario, è stata insignita con un’apposita medaglia dall’allora Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano. E’ stata la socia Anna Maria Crescente a fondare la sezione di Castelvetrano e a presiederla egregiamente nel suo primo triennio.

Alla presenza della Presidente Nazionale prof.ssa Mariella Ubbriaco, la neo-eletta Presidente ha comunicato ufficialmente i componenti del suo direttivo così composto:

Vicepresidente: Antonella Lombardo

Segretaria: Mariella Tilotta

Tesoriera: Antonella Samburgato

Cerimoniera: Rita Bonura

Consiglieri: Anna Maria Agate, Vincenza Adamo, Anna Maria Crescente.

La prof.ssa Barbara Vivona aggiunge: ”Se è vero che lo spirito d’accoglienza e di amicizia sono i nostri punti di forza, è anche vero che distinguerci nel campo della solidarietà è un nostro valore aggiunto. Ed è in quest’ottica che tutte noi socie, in questo periodo natalizio, abbiamo sinergicamente lavorato per supportare le parrocchie di Castelvetrano, di Marinella di Selinunte e di Triscina, nella distribuzione di viveri alle famiglie più bisognose. La fratellanza è un antidoto al virus dell’indifferenza, donare è un gesto profondo, donare in gruppo ha un doppio significato”.

Nella stessa giornata e sempre in modalità blended, sono state presentate le nuove socie incoming F.I.L.D.I.S ed esattamente :

arch.Eleonora Cammarata,

dott.ssa Ilde Costanza,

prof.ssa Maria Grazia Piazza,

dott.ssa Kathia Randazzo

prof.ssa Giuseppina Samburgato.

“Certi che la cooperazione tra tutte le socie renderà le attività di promozione un’occasione aggiunta di crescita e di confronto per il territorio e per le generazioni future, la F.I.L.D.I.S. augura a tutti un sereno 2021!!”.