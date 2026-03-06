4ª Infiorata di Partanna dal 5 al 7 giugno 2026

PARTANNA – Dal 5 al 7 giugno 2026, Partanna tornerà a trasformarsi in un grande tappeto di fede e bellezza: oggi prende ufficialmente il via il cammino che condurrà a uno degli appuntamenti più attesi e identitari del territorio.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Il Contemporaneo fiorisce in Tradizione”. Una scelta che racconta l’anima stessa dell’Infiorata di Partanna: una manifestazione giovane, nata appena quattro anni fa, eppure già capace di radicarsi nel cuore della comunità, diventando anno dopo anno tradizione viva e memoria condivisa.

Con la pubblicazione del tema si mette in moto la macchina organizzativa: associazioni, artisti, volontari, gruppi parrocchiali e cittadini iniziano il percorso di progettazione dei quadri floreali, che anche quest’anno trasformeranno le strade della città in un itinerario di spiritualità e arte dedicato a Cristo nel Santissimo Sacramento.

Il Contemporaneo sarà il filo conduttore delle opere: santi del nostro tempo, figure di fede vicine alla sensibilità odierna e opere artistiche del territorio reinterpretate in chiave cristiana attraverso l’arte effimera dei fiori.

Il tema si lega idealmente anche a Gibellina 2026, prima Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea, città simbolo di una rinascita resa possibile proprio attraverso l’arte. Un messaggio forte che accompagnerà l’intero percorso dell’Infiorata: trasformare l’impegno collettivo in bellezza condivisa.

Molti saranno gli eventi collaterali che animeranno la manifestazione che saranno ufficializzati prossimamente sui canali social e sul sito web dell’Infiorata di Partanna.